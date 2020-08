SEOUL - BLACKPINK resmi menjadi artis dengan pengikut terbesar keempat di YouTube. Menurut YG Entertainment, channel YouTube BLACKPINK sudah melampaui 44 juta, pada Senin (17/8/2020), pukul 09.00 KST (07.00 WIB).

Dengan hasil itu, maka Jennie cs berhasil menggeser Eminem yang sebelumnya berada di peringkat keempat dengan 43,9 juta subscriber. Sementara Justin Bieber masih menjadi artis dengan subscriber terbanyak, mencapai 56 juta.

Marshmello berada di peringkat kedua dengan 47,7 juta subscriber, dilanjutkan Ed Sheeran dengan 45,2 juta pengikut. Dengan angka itu pula, BLACKPINK mengukuhkan diri sebagai artis K-Pop dan musisi perempuan dengan subscriber terbanyak di YouTube.

Mengutip Soompi, besaran subscriber umumnya menjadi indikator popularitas artis di mata publik. BLACKPINK mendulang angka itu setelah 4 tahun debut dan 1,5 tahun memasuki pasar Amerika Serikat.

Bahkan setelah merilis How You Like That, BLACKPINK mendapatkan 100.000 subscriber baru per hari. Rencananya, Lisa cs akan merilis single kedua dari album terbaru mereka pada 28 Agustus 2020.

Dalam single kedua tersebut, mereka akan berkolaborasi dengan penyanyi Selena Gomez. Sementara itu, album penuh perdana BLACKPINK akan resmi diluncurkan pada 2 Oktober 2020.*

