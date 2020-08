SEOUL - Kolaborasi antara BLACKPINK bersama Selena Gomez yang telah lama dinanti akhirnya resmi dikonfirmasi. BLACKPINK dan Selena Gomez akan berkolaborasi lewat single terbaru Jisoo cs yang akan dirilis serentak pada 28 Agustus 2020.

Sebelum akhirnya resmi dikonfirmasi berkolaborasi bersama salah satu bintang pop dunia tersebut, BLACKPINK dan Selena sudah sempat berinteraksi. Jisoo pernah menyebut nama Selena di hadapan publik.

Kala itu, Jisoo bersama Rose pertama kali bertemu pelantun hits Love You Like A Love Song itu pada 2019. Mereka dipertemukan dalam gelaran fashion show Spring/Summer 2019 oleh rumah mode COACH di New York dan menyempatkan diri berfoto bersama.

Menyitat Koreaboo, Rabu (12/8/2020), Jisoo lantas mengatakan dalam sebuah siaran VLIVE bahwa ia sempat berbicara sebentar dengan Selena. Jisoo menyebut, saat itu ia sangat tersentuh karena Selena sangat baik dan ramah meskipun ia selebriti papan atas dunia.

“Selena Gomez? Iya kami saling menyapa dan berfoto bersama. Aku sangat tersentuh karena ia sangat baik,” ujar Jisoo.

Sebagai fans Selena Gomez sejak kecil, Jisoo jelas merasa bahagia bisa bertemu idolanya tersebut. “Aku bisa bertemu dengan penyanyi yang sudah aku sering lihat sejak kecil. Aku bisa mengobrol dengannya dan juga berfoto dengan Selena. Semuanya sangat menyenangkan,” pungkas Jisoo.

