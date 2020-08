SEOUL - Mantan member Wonder Girls, Ahn So Hee akan menjadi bintang tamu selanjutnya dalam variety show Summer Vacation. Hal itu kemudian dikonfirmasi oleh perwakilan tim produksi program tersebut.

”Benar Ahn So Hee akan tampil dalam Summer Vacation. Proses syuting sudah dilakukan belum lama ini dan dijadwalkan tayang pada September mendatang,” ujar sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Minggu (16/8/2020).

Ahn So Hee mengenal Jung Yu Mi dan Choi Woo Shik, dua bintang Summer Vacation tersebut saat membintangi film populer Train to Busan, pada 2016. Dengan begitu, tak sedikit penggemar yang menantikan reuni ketiga aktor tersebut.

Sementara itu, Summer Vacation merupakan variety show terbaru tvN yang disutradarai oleh Na Young Suk. Dalam program tersebut, Jung Yu Mi dan Choi Woo Shik menikmati liburan di tempat yang tak pernah mereka kunjungi sebelumnya.

Di lain pihak, Ahn So Hee juga akan bermain dalam drama baru OCN, Missing The Other Side. Dalam drama tersebut, dia akan beradu akting dengan Go Soo, Heo Joon Ho, dan Ha Jun.*

