SEOUL - Proyek kolaborasi sementara Rain, Lee Hyori dan Yoo Jae Suk dalam SSAK3 terbukti sangat diterima publik Korea. Lagu-lagu mereka langsung dicintai masyarakat hingga berkuasa di Gaon Chart.

Beach Again dari SSAK3 masih menjadi pemuncak Gaon Chart kategori digital song edisi 26 Juli hingga 1 Agustus. Beach Again mengumpulkan 56,078,184 poin.

Tak hanya jawara, posisi runner-up pun menjadi milik SSAK3. Lagu mereka yang berjudul Play That Summer mengumpulkan 40,381,544, unggul hampir 1 juta poin dari peringkat 3, Hwasa.

SAAK3 masih memiliki satu lagu lagi yang bercokol di top 10 Gaon Chart. Lagu tersebut adalah In Summer (Deux Cover) yang berada di peringkat 6 dengan 29,863,988 poin.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 26 Juli-1 Agustus 2020:

1. SSAK3 - "Beach Again" - 56,078,184 Points

2. SSAK3 - "Play That Summer" - 40,381,544 Points

3. Hwa Sa - "Maria" - 37,495,737 Points

4. BLACKPINK - "How You Like That" - 33,154,235 Points

5. Zico ft. Rain - "Summer Hate" - 30,398,865 Points

6. SSAK3 - "In Summer (Deux Cover)" - 29,863,988 Points

7. Lee Hi - "HOLO" - 26,645,349 Points

8. BLOO - "Downtown Baby" - 25,408,491 Points

9. IU ft. Suga - "Eight" - 24,843,442 Points

10. Sunmi - "pporappippam" - 22,323,111 Points

