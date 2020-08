JAKARTA - 47 Ronin merupakan film bergenre aksi-fantasi yang telah tayang di tahun 2013. Film yang dibintangi Keanu Reeves dan aktor ternama Jepang lainnya ini kurang dapat memuaskan dari segi pendapatan. Pasalnya, film ini hanya mendapatkan USD151 juta dari anggaran produksi USD175 juta.

Berikut 5 fakta menarik di balik film 47 Ronin.

1. Kisah Nyata

47 Ronin diangkat dari kisah nyata yang tercatat dalam sejarah Jepang, yakni di abad ke-18. Kelompok samurai ingin membalaskan dendam atas kematian tuannya untuk merebut kembali kehormatan mereka.

Jumlah dari kelompok samurai tersebut sebanyak 47 samurai. Bahkan di Jepang, kisah ini dirayakan sebagai hari libur umum.

2. Film Ke-7 Adaptasi Cerita 47 Ronin

Film yang dibintangi oleh Keanu Reeves ini bukanlah film pertama yang menceritakan kisah nyata 47 samurai. Namun, film ini jadi film ke-7 yang mengadaptasi cerita tersebut.

Sebelumnya, kisah 47 ronin sudah diceritakan dalam film The 47 Ronin (1941), The Loyal 47 Ronin (1958), Chushingura (1962), Ako-jo danzetsu (1978), 47 Ronin (1994), dan Saigo no Chushingura (2010).

Namun, 47 Ronin yang diproduksi oleh Universal Pictures ini merupakan rumah produksi Hollywood pertama yang mengadaptasi sejarah 47 Ronin. Film ini lebih banyak memberikan sisi fantasinya dibandingkan ke-6 film sebelumnya.

3. Debut Carl Rinsch

Universal Pictures mempercayakan film 47 Ronin kepada Carl Rinsch yang sebenarnya hanya memiliki pengalaman sebagai sutradara iklan. Rinsch belum pernah sama sekali memegang sebuah film layar lebar.

Selain itu, hal yang membuat orang tercengang yakni Universal Pictures yang sangat percaya diri memberikan budget yang dibilang cukup besar kepada Rinsch sebesar USD175 juta dolar untuk menggarap film ini.

4. Syuting dalam 2 Bahasa Sutradara Rinsch sengaja umengambil syuting film ini dengan 2 bahasa, yakni bahasa Jepang dan Inggris. Tadanobu Asano, salah satu bintang dalam film ini mengungkapkan bahwa syuting dengan 2 bahasa ini memudahkan para aktor Jepang untuk berakting lebih leluasa. Mereka juga dapat menemukan ekspresi serta emosi yang tepat saat syuting adegan. Para pemain terlebih dahulu mengambil syuting dengan menggunakan bahasa Jepang, kemudian mengulangnya lagi dengan bahasa Inggris. 5. Penundaan Rilis Sejak 2008, Universal Pictures mengumumkan bahwa 47 Ronin akan dirilis pada November 2012. Namun ternyata, pihak studio menunda perilisan tersebut karena ingin menyempurnakan efek visual dalam film ini. Akhirnya, Universal Pictures menentukan 47 Ronin tayang pada Desember 2013 atau ditunda selama kurang lebih 1 tahun. Penundaan lama itu juga diakibatkan terhambatnya proses syuting ulang di London. Pasalnya, saat itu sedang diselenggarakannya Olimpiade London 2012. Selain itu, aktor utama mereka, Keanu Reeves juga sedang disibukkan dengan film debutnya sebagai sutradara, yakni Man of Tai Chi.

