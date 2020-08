SEOUL - Ajang penghargaan bagi para idol K-Pop, Soribada Best K-Music Awards 2020 digelar hari ini, Kamis (13/8/2020). Dihelat secara langsung dengan dipandu oleh Jun Hyun Moo dan Jin Se Yeon, penghargaan musik ini dihadiri oleh banyak idol grup dan solois ternama, mulai dari rookie hingga nama-nama besar seperti Red Velvet, NCT, sampai TWICE.

Di gelaran Soribada Best K-Music Awards tahun ini, penghargaan tertinggi atau Daesang jatuh kepada BTS yang sayangnya tidak bisa hadir secara langsung. Selain meraih penghargaan Daesang, BTS juga meraih award untuk kategori Favorite Male Bias Award dan Bonsang.

Seperti dilaporkan Soompi, Red Velvet, TWICE dan Kang Daniel juga menuai sukses besar. Red Velvet meraih penghargaan untuk kategori Music of the Year dan Bonsang.

Sementara Artist of the Year didapat TWICE dan Stage of the Year untuk Kang Daniel. Khusus untuk TWICE dan Kang Daniel, keduanya total menyabet tiga piala sekaligus.

Berikut daftar lengkap pemenang oribada Best K-Music Awards 2020: Bonsang : Im Young Woong, NCT Dream, Oh My Girl, GFRIEND, BTS, MAMAMOO, VICTON, AB6IX, ASTRO, Red Velvet, TWICE, IZ*ONE dan Kang Daniel New Artist Award: CRAVITY, TOO, MCND. Next Artist Award: DKB, AleXa Rising Star Award: GWSN, LOONA, NATURE. Producer Award: Kim Do Hoon Songwriter Award: “Turns Out Comatose,” Lee Han Gil. Music Icon Award: ONEUS, WJSN OST Award: Gaho Trot Rising Star Award: Kim Soo Chan, Second Aunt Kim Da Bi (Kim Shin Young) Global Hot Trend Award: Stray Kids, IZ*ONE. Artist Award: TXT, ITZY Voice Award: Kim Jae Hwan, Kim Woo Seok (UP10TION), Ha Sung Woon (HOTSHOT) Favorite Female Bias Award: TWICE Favorite Male Bias Award: BTS Global Artist Award: ASTRO Performance Award: (G)I-DLE, The Boyz Real Fan Award: Kang Daniel Stage of the Year: Kang Daniel Music of the Year: Red Velvet Artist of the Year: TWICE Daesang: BTS

