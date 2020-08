LONDON - Pangeran Harry dan Meghan Markle nampaknya sudah menemukan tempat yang sempurna untuk keluarga mereka. Keduanya dikabarkan telah pindah ke rumah baru sejak Juli 2020.

“Mereka telah menetap di komunitas dengan privasi dan ketenangan sejak mereka datang. Mereka berharap dapat dihargai oleh tetangga mereka dan dianggap sebagai keluarga,” sebut perwakilan dari keduanya.

Melansir dari Page Six, Duke and Duchess of Sussex sudah menetap di daerah Santa Barbara. Keduanya tidak tinggal sementara atau menjadi tamu di rumah lain, tetapi menempati rumah mereka sendiri.

Rumah tersebut disebut sangat spesial bagi keduanya karena jadi rumah pertama yang mereka beli bersama. Mereka juga merasa momen ini sangat spesial karena mereka mendapatkan privasi selama 6 minggu sejak kepindahannya.

“Mereka ingin membawa Archie ke sini, di mana mereka dapat menjalani hidup senormal mungkin,” sebut seorang sumber.

Sebelum menetap di Santa Barbara, keduanya sempat tinggal di perumahan mewah di Beverly Hills. Perumahan tersebut juga dekat dengan kediaman ibu Meghan, Doria Ragland.

Kabar kepindahan keduanya menghadirkan perhatian media. Tak jarang paparazzi datang dan berusaha mengambil gambar. Bahkan, ada pula paparazzi yang menerbangkan drone atau helikopter ke daerah rumah tersebut karena tidak dapat mengambil gambar secara langsung. Akibatnya, tim hukum keduanya bakal bertindak tegas atas privasi yang terganggu. Menjadi pasangan kerajaan memang membuat keduanya tak lepas dari perhatian dunia. Kisah keduanya pun dibagikan dalam buku karya Omid Scobie dan Carolyn Durand, Finding Freedom. Buku tersebut menceritakan kisah keduanya dari awal bertemu sampai pada momen keduanya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kerajaan. Buku ini merupakan pengalaman Scobie dan Durand selama menjadi korps pers kerajaan.

