LOS ANGELES - Kabar terbaru datang dari bintang film Transformer, Shia LaBeouf. Shia dikabarkan tengah diincar untuk membintangi proyek film baru Marvel.

Mengutip Just Jared, Senin (10/8/2020), menurut laporan dari We Got This Covered, Shia sedang diincar Marvel untuk membintangi film reboot X-Men. Aktor 34 tahun tersebut, dikatakan digadang-gadang dibidik untuk memerankan karakter sebagai Iceman.

Awalnya, Shia dipertimbangkan untuk memerankan karakter sebagai Moon Knight dalam franchise film Marvel. Namun ketika Shia masih menimbang-nimbang apakah menerima tawaran tersebut, MCU (Marvel Cinematic Universe) melihat mereka bisa menggaet Shia masuk ke Marvel dengan menawarkan tokoh karakter lain.

“Marvel sangat ingin bekerja dengan Shia, dan sekarang mereka melihat karakter sebagai salah satu X-Men sebagai cara lain yang kemungkinan bisa membawa Shia kepada Marvel,” bunyi laporan tersebut.

Sementara itu, Shia sendiri baru saja menyapa penikmat film melalui film terbarunya, The Tax Collector yang beredar tayang di bioskop dan berbagai platform video sejak 7 Agustus lalu, setelah mengalami penundaan penayangan sejak 2019.

