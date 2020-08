SEOUL - Big Hit Entertainment resmi merilis foto teaser masing-masing personel BTS untuk single berbahasa Inggris, Dynamite. Deretan foto tersebut diambil dengan latar simple berkonsep vintage.

Dalam foto teaser tersebut, ketujuh personel BTS tampil kasual dengan paduan denim, kemeja lengan panjang, T-shirt, dan jaket jeans. Big Hit pertama kali mengumumkan perilisan Dynamite, pada 3 Agustus silam.

Mengutip Soompi, Selasa (11/8/2020), agensi itu mendefinisikan Dynamite sebagai ‘lagu musim panas yang menyenangkan’. Rencananya, lagu itu akan dirilis pada 21 Agustus mendatang, menyusul peluncuran album terbaru BTS.

Setelah merilis lagu Dynamite, RM cs dijadwalkan meluncurkan film keempat mereka di bioskop, Break the Silence: The Movie. Di Korea Selatan, film tersebut dijadwalkan mulai tayang pada 10 September 2020.

Baca juga: BTS Rilis Film Break the Silence: The Movie Bulan Depan

Film Break the Silence: The Movie akan berisi momen-momen saat personel BTS menjalani tur stadion ‘Love Yourself: Speak Yourself’ pada tahun lalu. Tak hanya itu, film tersebut juga akan menampilkan pemikiran dan perasaan Jungkook dan keenam rekannya.

Namun sebelum Break the Silence: The Movie tayang di bioskop, Big Hit Entertainment akan merilis ulang Bring the Soul: The Movie, pada 28-30 Agustus 2020.*

Baca juga: Tak Terima Dikritik, The Connell Twins Singgung Area Kewanitaan Jennifer Coppen

(SIS)