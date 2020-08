SEOUL - Big Hit Entertainment secara resmi mengumumkan bahwa BTS akan merilis film baru mereka, pada 10 September 2020. Kali ini, agensi tersebut mengungkapkan, pemutaran film tersebut akan dilakukan terbatas.

Mengutip Soompi, pada Jumat (7/8/2020), Break the Silence: The Movie menampilkan kehidupan di balik layar ketujuh personel BTS. Kali ini, BTS akan menyuguhkan perjalanan mereka menjalani tur ‘Love Yourself: Speak Yourself’ di berbagai negara.

Big Hit Entertainment mengungkapkan, personel BTS akan mengungkapkan pemikiran dan perasaan pribadi mereka dalam Break the Silence: The Movie. Namun sebelum itu, Bring the Soul: The Movie akan kembali diputar di bioskop Korea Selatan.

Sekadar informasi, film ketiga BTS itu akan kembali ditayangkan di bioskop Korea Selatan pada 28-30 Agustus mendatang.*

