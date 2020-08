SEOUL - Lee Hong Bin alias Hongbin akhirnya buka suara kabar mundurnya dia dari VIXX. Lewat Twitch, dia mengaku bahwa kontraknya dengan Jellyfish Entertainment sudah dibatalkan.

“Aku tak lagi di bawah Jellyfish. Aku minta maaf pada penggemarku dan fans VIXX. Setelah meninggalkan agensi, aku rasa, ini saatnya aku menemukan jalanku sendiri,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, pada Sabtu (8/8/2020).

Hongbin kembali meminta maaf karena tak bisa bercerita lebih banyak tentang kasusnya tersebut. Dia juga meminta maaf karena memiliki banyak kekurangan dan mengecewakan penggemarnya.

“Satu-satunya hal yang bisa aku katakan adalah aku meminta maaf,” tutur Hongbin menambahkan.

Sebelum Jellyfish Entertainment resmi mengumumkan Hongbin mundur dari VIXX, fans sebenarnya sudah cukup curiga. Pasalnya, akun sang idol di fancafe grup tersebut tiba-tiba menghilang.

Hongbin mengakui semua hal yang terjadi adalah kesalahannya. Karena itu dia memilih untuk meminta maaf secara langsung kepada penggemar lewat Twitch. “Karena ini adalah ruang pribadiku,” katanya.

Idol 26 tahun itu menuai kontroversi ketika mengeluarkan pernyataan yang menyulut emosi fans beberapa idol K-Pop, pada Maret 2020. Kala itu, dia mengkritisi sejumlah video idol K-Pop, seperti SHINee dan INFINITE.

Akibatnya, Jellyfish Entertainment mengistirahatkan Hongbin dari semua kegiatan keartisannya. Pada 7 Agustus silam, agensi itu resmi mendepak aktor The Smile Has Left Your Eyes.*

