SEOUL - BLACKPINK memperingati debut mereka yang keempat, pada hari ini (8/8/2020). Merayakan perjalanan tersebut, Jennie cs mengungkapkan perasaan mereka lewat akun media sosial masing-masing.

Lewat Instagram, Jisoo menuliskan, “Waktu berlalu dan hari ini sudah anniversary BLACKPINK yang keempat. Aku selalu mencintai dan bersyukur atas keberadaan BLINK, yang selalu berada di sisi kami selama ini.”

Penyanyi 25 tahun tersebut menambahkan, “Aku juga sangat mencintai kalian, member BLACKPINK yang keberadaannya selalu membuat aku merasa tenang. BLACKPINK 4ever BLINK.”

Di lain pihak, Lisa juga mengungkapkan bagaimana dia melewati 4 tahun bersama tiga rekannya dan para penggemar. “Satu tahun lagi bersama cintaku semua. Selamat anniversary yang keempat, girls! BP+BLINKS FOROVER,” ungkapnya.

Sementara Rose mengunggah fotonya bersama Jennie, Lisa, dan Jisoo lewat Insta Story. Bersama foto yang ditautkan ke masing-masing akun personel BLACKPINK itu terdapat tulisan berbunyi, “4 tahun bersama BLACKPINK.”

Dia juga mengunggah foto selfie di Instagram dengan caption berbunyi, “4 tahun bersama BLINK. Terima kasih dan kami sangat mencintai kalian xx.”

Ucapan senada juga diunggah oleh Jennie. Bersama fotonya bersama member BLACKPINK, dia menuliskan, “Selamat anniversary keempat.” Jennie juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan fans selama 4 tahun terakhir.

“Terima kasih banyak BLINK, karena sudah bersama kami selama 4 tahun. Bahagia karena ada tiga member ini di sisiku. Tolong selalu menjaga kami, BLINK,” ungkap Jennie dalam unggahannya.

BLACKPINK memulai debutnya pada 8 Agustus 2016 lewat album single ‘Square One’. Sejak itu, mereka bertransformasi menjadi salah satu girl group K-Pop paling populer di dunia.

Pada 28 Agustus mendatang, Jisoo cs akan merilis single terbaru, setelah sukses How You Like That yang dirilis pada 26 Juni silam. Sementara itu, album penuh perdana BLACKPINK akan dirilis pada 2 Oktober 2020.*

