SEOUL - Setelah sukses besar dengan How You Like That sebagai single pra-rilis pertama pada Juli lalu, BLACKPINK siap melanjutkan rangkaian comeback akbar mereka tahun ini. Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo siap kembali lagi untuk memanjakan fans dengan karya terbaru.

BLACPINK akan merilis single pra-rilis ke-2 mereka pada Agustus ini. Menandai comeback dengan single ke-2, girlband asuhan YG Entertainment ini meluncurkan poster foto teaser terbaru.

Mengutip Allkpop, Selasa (4/8/2020), YG Entertainment juga mengumumkan tanggal rilis single ke-2 ini. Single yang judulnya masih dirahasiakan itu akan dirilis serentak pada 28 Agustus 2020.

Disebutkan lebih lanjut, BLACKPINK akan berkolaborasi dengan musisi ternama lain di single kali ini. Sejauh ini, dari banyak kabar yang beredar, musisi misterius yang digadang-gadang akan berkolaborasi bersama BLACKPINK ialah Selena Gomez.

Untuk diketahui, BLACKPINK akan terus melanjutkan rangkaian comeback akbar mereka di 2020 ini sampai September mendatang. Puncak rangkaian comeback mereka adalah perilisan full album pertama pada Oktober 2020.

