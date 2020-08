JAKARTA - Film Asura, The City of Madness garapan sutradara Kim Sung Su yang dirilis pada 28 September 2016 di Korea Selatan. Film aksi ini rupanya mampu meraih sejumlah penghargaan dan nominasi.

Berikut sejumlah fakta tentang film Asura: The City of Madness yang dirangkum Okezone:

1. Sinopsis

Film ini bercerita tentang detektif Han (Jung Woo-sung), yang selama bertahun-tahun diam-diam melakukan pekerjaan kriminal untuk walikota korupsi Park Sungbae (Hwang Jung-min), sekarang ditekan oleh jaksa yang kejam Kim Cha-in (Kwak Do-won) untuk bekerja sama dalam investigasi terhadap walikota.

Merasa terperangkap, Han membujuk rekan mudanya Sunmo (Ju Ji-hoon) untuk mengambil alih pekerjaannya untuk walikota, tetapi segala sesuatunya mulai terjerat dengan cara yang tidak terduga. Ketika keadaan semakin memburuk, hanya yang paling jahat yang bertahan di dunia tersebut.

2. Rating

Film ini mendapatkan rating 6,6/10 dari 2.137 penilai di IMDb. Sedangkan 10 kritikus film di Rotten Tomatoes memberikan skor memuaskan, yakni 80 persen.

3. Dibintangi oleh Jung Woo Sung

Aktor asal Korea Selatan, Jung Woo Sung membintangi film Asura, The City of Madness sebagai seorang detektif bernama Han Do Kyung. Rupanya, aktor yang satu ini memulai debutnya di industri hiburan sejak 1994.

Jung Woo Sung telah membintangi berbagai film termasuk A Moment to Remember (2004), The Good, the Bad, the Weird (2008), dan juga Asura: The City of Madness. Selain itu, ia juga ditunjuk menjadi salah satu juri dalam Festival Film Internasional dan Penghargaan Makau (IFFAM).

4. Penghargaan

Film Asura, The City of Madness ini mendapatkan sejumlah penghargaan dari berbagai aspek. Film ini meraih penghargaan Popularity Award, Best Cinematography, dan Best Lighting di ajang 37th Blue Dragon Film Awards.

Sementara itu, dalam ajang 17th Busan Film Critics Awards meraih penghargaan Best Actor yang diterima oleh Jung Woo Sung. Film ini juga meraih Best Director dalam ajang 26th Buil Film Awards yang diterima oleh Kim Sung Su.

5. Total Keuntungan

Rupanya, film berdurasi 136 menit ini mampu meraih keuntungan sekitar USD18,3 juta.