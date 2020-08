JAKARTA - After merupakan film adaptasi novel Wattpad populer yang disutradarai Jenny Gage. Cerita ini juga jadi terkenal karena merupakan fan fiction dari member boyband One Direction, Harry Styles. After juga akan merilis sekuel keduanya pada september 2020 nanti.

Film yang sudah tayang di tahun 2019 ini juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan seperti Teen Choice Award untuk Pilihan Aktris Terbaik: Drama/Petualangan Aksi, People's Choice Award untuk Film Drama Favorit, Teen Choice Award untuk Film Pilihan: Drama, dan Teen Choice Award untuk Film Pilihan: Aktor Drama.

After menceritakan tentang seorang gadis polos bernama Tessa (Josephine Langford) yang baru saja memasuki kehidupan perkuliahan. Tessa adalah anak yang baik serta pergaulan yang dijaga oleh ibunya, Carol Young (Selma Blair).

Saat Tessa pindah ke asrama kuliah pertama kali, ia diantar oleh ibunya dan pacarnya, Noah (Dylan Arnold). Tessa ditempatkan sekamar dengan mahasiswi lain bernama Steph (Khadijha Red Thunder). Saat melihat penampilan Steph yang seperti anak nakal, ibu Tessa khawatir bahwa Tessa yang akan terbawa pergaulan buruk.

Pada saat perkuliahan sudah dimulai, Tessa bersahabat dengan Landon (Shane Paul McGhie), seorang pemuda berkulit hitam. Steph seringkali mengajak Tessa untuk ikut ke pesta, namun Tessa selalu menolak. Tetapi suatu saat, ketika Steph memaksanya untuk ikut ke pesta, Tessa tak kuasa menolak.

Saat berada di pesta, Tessa bertemu dengan Hardin Scoot (Hero Fiennes Tiffin). Sahabat Hardin menantangnya untuk mencoba mengencani Tessa. Akhirnya Hardin pun setuju dan mulai mendekati Tesa. Awalnya Tessa menolak karena tak suka dengan pergaulan Hardin.

Hardin yang pantang menyerah untuk mendapatkan hati Tessa akhirnya dapat meluluhkan hati Tessa dan berpacaran dengannya. Dengan begitu, Tessa memutuskan hubungannya dengan pacarnya, Noah. Ibu Tessa yang geram akan hal tersebut memarahi ankanya. Tessa mulai berubah, dia kini berani melawan ibunya. Saat hubungannya semakin intim dengan Hardin, tiba-tiba teman-teman Tessa memberitahu Tessa bahwa Hardin menjalani hubungan dengannya hanya untuk memenangi taruhan. Bagaimanakah kelanjutan hubungan Tessa dan Hardin setelah Tessa mengetahui hal tersebut? Rating IMDb: 5.4/10 Rating Rotten Tomatoes: 19 persen tomatometer dan 70 persen skor penonton.

