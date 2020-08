JAKARTA - Sutradara Patty Jenkins mengungkapkan bahwa ingin mencapai target membuat trilogi Wonder Woman. Memulai proyek pada 2017, Patty ingin menyelesaikan proyek film Wonder Woman hingga seri ketiga.

Dikutip dari Comicbook, dari cuitan akun twitter DC Movie News, Patty Jenkins ingin menyelesaikan trilogi dari karakter Wonder Woman adalah mimpinya saat ini. Jenkins mempunyai misi memasukkan semua hal original dari Wonder Woman, sehingga masyarakat bisa mengenal secara keseluruhan siapa sosok tersebut.

"WW84 memberikan aku kesempatan untuk melakukan banyak hal yang tidak bisa aku realisasikan di film pertamanya. Saya sangat senang untuk membawakan kisah original dari Wonder Woman," ujar Jenkins.

"Wonder Woman adalah dewi yang menolong umat manusia. Dia tidak hanya melawan kejahatan, tetapi juga menunjukkan bagaimana orang jahat bisa menjadi lebih baik. Itu menarik. Selanjutnya (WW3) mungkin menjadi film Wonder Woman terakhirku, jadi aku harus memasukan semua apa yang ingin aku tunjukkan," tambah sutradara asal Amerika tersebut.

Sementara itu, fans DC Comics masih menunggu tanggal perilisan Wonder Woman ke 2 dengan judul Wonder Woman 1984, namun fans juga sangat antusias tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh DC, seperti film-film superhero DC lainnya.

Di luar proyek besar Wonder Woman, hadir spin off berjudul Amazon yang menceritakan tentang tempat asal Wonder Woman itu sendiri. Jenkins berharap bahwa ia tidak akan menjadi sutradara utama, namun tetap bisa menuangkan ide-idenya untuk membantu film tersebut menjadi film yang bagus.

