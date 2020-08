CHONBURI - Mantan aktris dan bintang TV populer Thailand, Manusanan ‘Tai’ Pandee ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Si Racha, Surasak, Chonburi, Thailand, pada 24 Juli 2020.

Menurut polisi, mayat Manusanan ditemukan di dalam kamar oleh pemilik rumah yang juga sahabat keluarga Manusanan, Jan Kongkaew. Tak ada tanda-tanda kekerasan pada jenazah aktris 33 tahun itu saat ditemukan polisi.

Manusanan memulai kariernya di dunia hiburan Thailand saat masih berusia 13 tahun. Dia tampil dalam sederet acara TV, film, iklan, hingga menjajali dunia tarik suara. Noodle Boxer dan See How They Run merupakan dua film paling populer yang pernah dibintanginya.

Namun pada 2019, Manusanan terlihat menggelandang di jalanan Chonburi dengan kepala plontos. Dia sempat mengalami kecelakaan mobil tragis yang menewaskan sang kekasih.

Akibat kecelakaan itu pula, menurut The Thaiger, Manusanan menjadi depresi dan mulai menggunakan narkoba. Pada 2016 dan 2018, sang aktris sempat dua kali masuk penjara karena mencuri dan mengonsumsi narkoba.

Sebelum ditemukan tewas, Manusanan sempat tinggal bersama sang ibu, Usa Chankae di sebuah rumah penampungan di Chonburi. Namun kemudian sang ibu harus masuk penjara dan meninggalkannya sendiri.

Setelah kepergian sang ibu, Manusanan kemudian meminta untuk tinggal bersama Jan Kongkaew. Menurut pria 81 tahun itu, kondisi kesehatan Manusanan sangat tidak baik seminggu sebelum kematiannya. Namun dia enggan dibawa ke rumah sakit. Kepolisian Chonburi mengaku akan tetap menjalankan penyelidikan mereka untuk mengetahui detail penyebab kematian sang aktris.

