HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bright Vachirawit Konfirmasi Pacaran, Nene Pornnappan Ramai Dihujat

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |15:55 WIB
Bright Vachirawit Konfirmasi Pacaran, Nene Pornnappan Ramai Dihujat
BRIGHT konfirmasi pacari Nene Pornnappan. (Foto: Instagram/@bbrightvc/nenevader)
A
A
A

SEOUL - Aktor Thailand, BRIGHT Vachirawit Chivaaree dan Nene Pornnappan Pornpenpipat akhirnya mengonfirmasi hubungan asmara mereka setelah foto-foto liburan mereka di Jepang bocor ke publik. 

Foto dan video keduanya sedang kencan kemudian viral di X. Kedua aktor tersebut pernah membintangi series BL (boy love) populer Thailand berjudul 2gether di mana mereka beradu akting dengan Metawin Opas-iamkajorn. 

Lewat Instagram dan X, Cloud9 Entertainment mewakili BRIGHT pun merilis pernyataan resmi mereka. Agensi itu meminta maaf jika terlambat merilis pernyataan resmi sehingga membuat fans marah. 

Namun agensi tersebut meyakinkan fans bahwa hubungan asmara yang dijalin BRIGHT dan Nene tidak akan mengurangi nilai mereka sebagai artis, pun tak akan mengurangi cinta mereka kepada penggemar. 

BRIGHT mengonfirmasi hubungannya dengan Nene. (Foto: Cloud9 Entertainment)

“Kami meyakini, setiap fans memiliki peran dalam perjalanan karier sang artis. Karena itu, kami berharap, fans percaya pada setiap keputusan yang diambil sang artis,” ujar Cloud9 Entertainment dikutip Rabu (24/4/2024). 

Setelah agensinya merilis pernyataan resmi, BRIGHT juga turut menyapa penggemarnya lewat X. Dalam cuitannya, dia membenarkan berpacaran dengan Nene dan meminta maaf jika kabar itu membuat penggemarnya terkejut. 

“Kami tidak ada niat untuk menyakiti penggemar. Kalian yang mengikutiku sejak lama tentu tahu bahwa aku sangat apa adanya. Fokusku adalah menebarkan cinta dan positivity melalui karya-karyaku,” ujarnya. 

BRIGHT juga mengungkapkan perasaannya untuk sang kekasih. “Nene adalah orang paling berharga yang pernah kutemui. Dia membuatku merasa aman dan nyaman. Aku berharap kalian selalu mendukung kami,” tutur sang aktor.

Telusuri berita celebrity lainnya
