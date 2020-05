JAKARTA - Netizen Indonesia sempat menyerbu akun Instagram Han So Hee lantaran perannya sebagai orang ketiga di drama Korea The World of The Married. Hal tersebut kini dirasakan oleh artis Thailand, Gigie Sarocha.

Gigie diketahui memerankan karakter yang serupa dengan Han So Hee. Dia berperan sebagai orang ketiga di drama Thailand 2gether: The Series.

Baca Juga: Dipindahkan ke RSKO, Roy Kiyoshi Ucap Terima Kasih pada Polisi

Lantaran hal itu, kini Instagram Gigie dipenuhi komentar jahat dari netizen Indonesia yang tak menyukai perannya. Terlihat dalam unggahan foto terbaru yang menampilkan dirinya saat tampil cantik berbusana putih dengan latar laut biru.

Diantara banyaknya komentar pujian atas kecantikan parasnya, tak sedikit pula komentar kejam yang menghujatnya sebagai pelakor alias perebut pasangan orang.

"Pelakor gatel," komentar seorang netizen. "DASAR MERUSAK HUBUNGAN ORANG." sahut netizen lainnya. Namun ada juga netizen asal Indonesia yang membela Gigie dan mengecam tindakan mereka yang tega menulis komentar kejam. "Dear netizen Indo, kalau nemu komen hate, langsung report akunnya aja biar ga malu maluin Indo," tulis netizen tersebut.