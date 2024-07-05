Putus dari Baifern Pimchanok, Nine Naphat Pastikan Tidak Ada Orang Ketiga

BANGKOK - Artis Thailand Nine Naphat resmi putus dari Baifern Pimchanok. Hal itu diumumkan sang aktor dalam konferensi pers yang digelar di Bangkok, Thailand, pada Kamis (4/7/2024) malam.

“Tak ada kemarahan di antara kami. Tak ada orang ketiga, pastinya. Aku juga tidak menyesali apa yang telah terjadi. Dalam hatiku, Beifern tetap perempuan terbaik,” katanya dikutip dari The Nation Thailand, Jumat (5/7/2024).

Nine Naphat menambahkan, dirinya dan Baifern Pimchanok sepakat untuk tetap berteman dan saling menghormati satu sama lain.

“Baifern adalah perempuan yang menyenangkan. Dia selalu memprioritaskan perasaan orang lain ketimbang dirinya. Dia adalah perempuan luar biasa yang selalu tulus kepada siapa saja,” ujar sang aktor.

Dalam lanjutan keterangannya, Nine Naphat mengakui, perpisahan mereka sepenuhnya menjadi tanggung jawab dirinya. “Ini salahku karena tak mampu membagi waktu (antara pekerjaan dan hubungan) dengan baik.”