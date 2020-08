JAKARTA - Kabar bahagia bagi fans Lady Gaga yang sudah lama menunggu aksi panggung idolanya itu secara langsung. Lewat akun Instagram miliknya, Kamis 13 Agustus, Lady Gaga mengumumkan dirinya dipastikan tampil di gelaran MTV Video Music Awards 2020.

Mengutip Hollywoodreporter, Jumat (14/8/2020), pemilik album Chromatica itu terakhir kali tampil di panggung VMA pada 2013 silam.

Masuk sebagai pengisi acara VMA 2020, Lady Gaga bergabung dengan sederet penyanyi lainnya yang sudah terlebih dahulu diumumkan, yakni BTS, Doja Cat, J Balvin, The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma dan CNCO.

Di ajang MTV Video Music Awards 2020, Lady Gaga dan diva muda ternama lainnya, Ariana Grande sama-sama masuk di 9 nominasi kategori berkat kolaborasi mereka di lagu Rain on Me.

Rain on Me masuk nominasi kategori Video of The Year, Song of The Year, Best Collaboration, Best Pop, Best Cinematography, Best Visual Effects dan Best Choreography.

Secara personal, Gaga mendapat nominasi Artist of The Year dan Best Quarantine Performance untuk "Smile" from One World: Together at Home.

VMA 2020 yang akan dipandu Keke Palmer bakal dihelat di New York dengan konsep outdoor dan disiarkan langsung pada 30 Agustus 2020, pukul 8 malam waktu setempat.