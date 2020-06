LOS ANGELES - The Mother Monster is back! Lady Gaga kembali meramaikan industri musik dunia lewat album terbarunya, Chromatica.

Baca Juga:

- Stuck with U Terlempar dari 10 Besar, Savage Jadi Penguasa Billboard Hot 100

- Batal Tur Dunia, (G)-IDLE akan Gelar Konser Virtual

Salah satu lagu di album Chromatica, Rain on Me langsung debut di puncak Billboard Hot 100. Lagu duet Lady Gaga dengan Ariana Grande itu mampu menggeser proyek kolaborasi Beyonce dengan Megan Thee Stallion, Savage.

Savage yang pekan sebelumnya menjadi pemuncak Billboard Hot 100, kini harus puas menjadi runner-up. DaBaby ft. Roddy Ricch dengan Rockstar membuntuti di posisi 3.

Selebihnya, tak banyak perubahan penghuni di top 10 Billboard Hot 100 pekan ini. Rain on Me menjadi satu-satunya new entry di 10 besar tangga Billboard Hot 100 edisi minggu pertama Juni 2020.

Berikut daftar top 10 Billboard Hot 100 edisi 6 Juni 2020:

1. Lady Gaga & Ariana Grande - Rain on Me

2. Megan Thee Stallion ft. Beyonce - Savage

3. DaBaby ft. Roddy Ricch - Rockstar

4. The Weeknd - Blinding Lights

5. Doja Cat ft. Nicki Minaj - Say So

6. Drake - Toosie Slide

7. Dua Lipa - Don't Start Now

8. Roddy Ricch - The Box

9. Justin Bieber ft. Quavo - Intentions

10. Future ft. Drake - Life is Good

(LID)