LOS ANGELES - Sebelum merilis ‘Chromatica’, Lady Gaga sudah mencatatkan rekor baru di YouTube lewat single duetnya dengan BLACKPINK, Sour Candy. Versi audio lagu itu diunggah Gaga di YouTube, pada 28 Mei 2020.

Dalam 24 jam, versi audio Sour Candy sudah ditonton lebih dari 21,8 juta kali. Di Indonesia, lagu itu bahkan menempati trending YouTube kedua. Capaian itu membuat video itu menjadi proyek duet musisi wanita yang paling banyak ditonton sehari setelah dirilis di YouTube.

Angka itu bahkan mengalahkan proyek kolaborasi Ariana Grande, Miley Cyrus, dan Lana Del Rey dalam lagu Don’t Call Me Angel. Soundtrack film Charlie’s Angels itu mengoleksi 21,7 juta penonton dalam 24 jam setelah rilis.

Selain itu, juga ada proyek duet Shakira dan Rihanna lewat lagu Can’t Remember to Forget You yang ditonton 21,4 juta kali hanya dalam 24 jam setelah dirilis. Sementara versi audio Rain On Me milik Lady Gaga dan Ariana Grande hanya mendapatkan 21,2 juta pada debutnya.

Tak hanya di YouTube, lagu Sour Candy juga berhasil memuncaki chart Top Song iTunes di 57 negara dalam 24 jam setelah dirilis. Selain Indonesia, lagu itu juga mendominasi chart iTunes di Brasil, Russia, Fillipina, hingga Thailand. Lady Gaga resmi merilis 'Chromatica' pada 29 Mei 2020. Album berisi total 16 lagu itu memiliki tiga proyek duet. Selain Ariana Grande dan BLACKPINK, Gaga juga menggandeng Elton John untuk berkolaborasi. Dalam album tersebut, Lady Gaga tak menyelipkan satupun lagu ballad. Dia memasukkan 16 lagu bergenre pop dance yang bertujuan untuk membuat orang-orang merasa lebih baik setelah mendengarkannya. Semua lagu dalam 'Chromatica' ditulis sendiri oleh Lady Gaga berkolaborasi dengan sederet komposer dan produser populer, seperti Axwell, BloodPop, Burns, Klahr, Morgan Kibby, Liohn, Tchami, Skrillex, dan Madeon.*