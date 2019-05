SEOUL - Sehari setelah menyelesaikan wajib militer, Kyuhyun Super Junior akhirnya resmi mengumumkan program comeback terbarunya di layar kaca. Label SJ mengungkapkan, personel Super Junior itu akan kembali membintangi New Journey to the West dan Salty Tour.

Keterlibatan Kyuhyun Super Junior dalam Salty Tour diumumkan tvN pada Rabu (8/5/2019). Park Myeong Su yang membintangi musim pertama program itu akan bergabung bersama Kyuhyun, Han Hye Jin, dan Lee Yong Jin. Sementara dengan kembalinya Kyuhyun, maka musim ketujuh New Journey to the West akan kembali ke format semula.

Sementara di bidang musik, Kyuhyun tengah mempersiapkan dua album sekaligus. Album solonya akan dirilis pada Mei 2019, sementara album bersama Super Junior akan diluncurkan pada semester II 2019. Soompi melaporkan, Kyuhyun akan memasukkan tiga lagu hits miliknya: At Geanghwamun, Still, dan Blah Blah dalam album solonya tersebut.

Dengan kembalinya Kyuhyun maka semua member Super Junior resmi menyelesaikan tugas wamil mereka. Para ELF sangat menantikan comeback Super Junior dengan formasi lengkap ini setelah 10 tahun terakhir kehilangan para personelnya akibat wamil.

Namun sebagai permulaan, Kyuhyun Super Junior akan menyapa para penggemarnya lewat fanmeeting yang akan digelar pada 19 Mei 2019. Selanjutnya dia akan tampil dalam Seoul Jazz Festival 2019 yang digelar di Seoul Olympic Park, pada 25-26 Mei 2019.*

