SEOUL - Stasiun televisi Mnet menggelar ajang kompetisi khusus untuk para boy group K-Pop, Road To Kingdom April lalu. Acara itu adalah teaser dari ajang utama, Kingdom yang merupakan rival dari ajang Queendom.

Gelaran Road To Kingdom yang diikuti oleh tujuh boy group, Pentagon, Golden Child, Oneus, ONF, TOO, The Boyz, VeriVery tersebut, menghasilkan The Boyz sebagai pemenang utama yang nantinya akan melaju ke kompetisi utama, Kingdom.

Namun, masa depan perhelatan kompetisi utama, Kingdom menjadi abu-abu. Sebab, melansir Allkpop, Rabu (29/7/2020), Kingdom terancam batal digelar karena ada masalah tentang line-up para kontestan.

Sumber dari orang dalam melaporkan, selama beberapa bulan terakhir para staf acara Kingdom terus-terusan memformat ulang daftar grup idol yang menjadi peserta. Namun hasilnya tetap saja nihil.

Satu masalah yang dihadapi Mnet dalam proses casting Kingdom adalah kritikan yang terus datang. Salah satunya kritik soal boy group pendatang baru, TOO yang sudah masuk sebagai peserta Road To Kingdom, meskipun dinilai kurang pengalaman dibandingkan dengan kompetitor lainnya.

Rumor lainnya menyebutkan, untuk susunan casting Kingdom, pihak CJ ENM memprioritaskan boy group yang sudah mempunyai basis penggemar dan sudah dikenal publik. Sumber dari industri hiburan menyebutkan, tiba-tiba diskusi perhelatan acara Kingdom berhenti begitu saja. Sehingga bisa dibilang, kemungkinan besar acara kompetisi ini akan benar-benar batal digelar. “Suatu hari, pembahasan soal Kingdom tiba-tiba tidak lagi berjalan. Sepertinya mereka telah sampai pada kesimpulan bahwa acara ini akan sulit digelar tahun ini,” ujar sang sumber.

