SEOUL - BLACKPINK dinyatakan sebagai pemenang Music Bank edisi 24 Juli 2020. Namun, kemenangan ke-11 Jisoo cs untuk lagu How You Like That tersebut adalah sebuah kesalahan.

Pada Selasa (28/7/2020), Music Bank secara resmi mengakui kesalahan mereka. Acara musik mingguan KBS itu menyatakan jika pemenang pada episode minggu lalu tersebut sebenarnya adalah EXP-SC lewat lagu 1 Billion Views.

Dalam pernyataan resminya, Music Bank mengaku salah melakukan perhitungan. BLACKPINK mendapatkan poin 6080, sementara duet Sehun dan Chanyeol EXO mengumpulkan 6431 poin.

"Pada siaran 24 Juli, kami membuat kesalahan saat siaran dalam hal chart karena salah kalkulasi ranking," kata pihak Music Bank seperti dilansir Allkpop.

"Pemenang tangga lagu Music Bank pada episode tersebut adalah Sehun dan Chanyeol, sementara BLACKPINK menduduki posisi 2. Kami minta maaf karena membuat penggemar kedua artis bingung," lanjut Music Bank.

Dengan pengumuman ini, maka EXO-SC mendapatkan kemenangan pertama mereka untuk 1 Billion Views di Music Bank. Namun sayangnya artis SM Entertainment itu tak bisa hadir untuk menerima trofi pertama mereka.

