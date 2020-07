LONDON - Buku Finding Freedom : Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family yang akan dirilis pada Agustus mendatang membuka sisi lain dari Pangeran Harry dan Meghan Markle.

Salah satu yang menarik perhatian adalah bagian yang menceritakan bagaimana Markle meminta sang ayah untuk hadir dalam pernikahannya. Malam sebelum pernikahannya, aktris Suits itu diketahui mengirimkan pesan terakhir untuk ayahnya.

Namun, Meghan tak menerima balasan apapun dari sang ayah, Thomas Markle. Inilah kenapa aktris 38 tahun itu tidak didampingi sang ayah di hari pernikahannya dengan Pangeran Harry, pada 2018.

“Aku tidak bisa terjaga semalaman hanya untuk menunggu pesan darinya (Thomas Markle),” kata Markle dalam buku tersebut seperti dikutip dari Page Six, pada Selasa (28/7/2020).

Hubungan tak harmonis antara ayah dan anak ini pun semakin memanas. Namun, mereka sempat berkomunikasi ketika foto candid sang ayah di sebuah resor di Meksiko tersebar di Internet.

Dalam foto tersebut, Thomas terlihat sedang membaca buku sejarah Inggris serta mencari tahu informasi seputar putrinya di sebuah kafe internet. Meghan Markle menurut buku tersebut berusaha mengklarifikasi soal foto itu pada Thomas.

Baca juga: Reaksi Meghan Markle saat Pangeran Harry Menyatakan Cinta untuk Pertama Kali

“Ayah, aku harus tahu apakah foto-foto ini benar atau tidak. Karena timku akan berusaha mencari tahu tentang hal ini apabila kau mengatakan bahwa semua ini bukan settingan,” ujar sumber dekat Pangeran Harry dan Meghan Markle.

Meski telah melewati berbagai permasalahan, toh Meghan Markle masih menunjukkan maafnya kepada sang ayah. “Setiap Meghan menelpon ayahnya, dia akan bilang, ‘Ayah, aku mencintaimu. Aku hanya mau kau tahu bahwa aku mencintaimu. Semuanya baik–baik saja. Tolong datanglah ke sini. Kami akan menikah’.” Tak lama setelah Pangeran Harry dan Meghan Markle menikah, media membeberkan bahwa foto-foto Thomas itu adalah settingan. Dari kabar itu, muncul kabar lain yang mengatakan Thomas mengalami serangan jantung karena stres akibat pemberitaan tentangnya. “Tekanan yang dialami Meghan Markle selama 6 bulan sebelum menikah membuat Pangeran Harry begitu marah,” ungkap sumber dalam Kerajaan Inggris.* Baca juga: Tes COVID-19 Negatif, Aishwarya Rai Keluar dari Rumah Sakit

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya