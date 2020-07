LOS ANGELES - Album terbaru mendiang Juice WRLD, Legends Never Die mendapat begitu banyak cinta dan respons positif dari pecinta musik. Buktinya, empat lagu dari album tersebut debut di top 10 Billboard Hot 100.

Come & Go yang dinyanyikan Juice WRLD bersama Marshmello menduduki posisi runner-up di Billboard Hot 100 edisi 22 Juli 2020. Mereka hanya kalah dari Rockstar yang merupakan juara bertahan dari pekan sebelumnya.

Tiga lagu lain Juice WRLD dari album ini, yakni Wishing Well, Conversations, dan Hate the Other Side (feat. Marshmello, Polo G & The Kid LAROP) secara berturut-turut menduduki peringkat 5, 7, dan 10.

Selain empat lagu tersebut, sebenarnya ada satu lagi lagu Juice WRLD dari album Legends Never Die yang bertengger di posisi top 10. Ia adalah Life's A Mess yang dibawakan Juice WRLD dengan Halsey. Namun, lagu ini sebelumnya bertengger di posisi 66, tak langsung debut di posisi top 10.

Berikut adalah daftar top 10 Billboard Hot 100 edisi 22 Juli 2020: 1. DaBaby feat Roddy Ricch - Rockstar 2. Juice WRLD feat Marshmello - Come & Go 3. Jack Harlow feat. DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne - Whats Poppin 4. The Weeknd - Blinding Lights 5. Juice WRLD - Wishing Well 6. Megan Thee Stallion feat Beyonce - Savage 7. Juice WRLD - Conversations 8. SAINt JHN - Roses 9. Juice WRLD feat Halsey - Life's A Mess 10. Juice WRLD & Marshmello feat Polo G & The Kid LAROP - Hate the Other Side

