LOS ANGELES - DaBaby menjadi salah satu penyanyi yang patut diperhitungkan di industri musik tahun ini. Lagu-lagunya dicintai publik hingga masuk dan memuncaki Billboard Hot 100 selama berminggu-minggu.

Untuk tangga Billboard Hot 100 edisi 15 Juli 2020 saja, DaBaby menempatkan tiga lagunya di top 10. Salah satunya, Rockstar, masih bertengger di puncak Billboard Hot 100.

Lagu lain DaBaby di top 10 Billboard Hot 100 adalah Whats Poppin. Sempat menjadi runner-up pekan lalu, lagu Jack Harlow yang dinyanyikan bersama DaBaby, Tory Lanez dan Lil Wayne itu harus melorot ke peringkat 3 minggu ini.

Sementara lagu ke-3 DaBaby di top 10 adalah For the Night. Tak hanya berhasil masuk ke top 10, lagu kolaborasi Pop Smoke bersama Lil Baby dan DaBaby itu menjadi satu-satunya new entry pekan ini yang berhasil masuk 10 besar.

Berikut daftar top 10 Billboard Hot 100 edisi 15 Juli 2020: 1. DaBaby feat. Roddy Ricch - Rockstar 2. The Weeknd - Blinding Lights 3. Jack Harlow feat. DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne - Whats Poppin 4. Megan Thee Stallion feat Beyonce - Savage 5. SAINt JHN - Roses 6. Pop Smoke feat Lil Baby & DaBaby - For the Night 7. Harry Styles - Watermelon Sugar 8. Lil Mosey - Blueberry Faygo 9. Doja Cat feat. Nicki Minaj - Say So 10. Justin Bieber feat. Quavo - Intentions

