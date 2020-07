JAKARTA - Meski diketahui sudah mempersiapkan gelaran pernikahan, namun akhirnya hubungan asmara yang dibina Jessica Iskandar bersama Richard Kyle telah berakhir. Melalui akun Youtube Maia Estianty, wanita yang akrab disapa Jedar itu mengonfirmasi sudah putus dari Richard.

Tak lama setelah mengonfirmasi putusnya ia dengan Richard, Jedar mengunggah foto berdua dengan sang putra semata wayang, El Barack. Foto yang menampilkannya bersandar di bahu sang anak itu berisi ungkapan syukur Jedar karena memiliki El Barack.

“Terima kasih Tuhan sudah titipkan anak yang dewasa,” tulis Jedar sebagai keterangan foto.

Baca Juga:

- Resmi Putus dari Jessica Iskandar, Richard Kyle Bicara soal Harapan

- Richard Kyle Tak Berniat Menikahi Jessica Iskandar sejak Awal Pacaran

Melihat unggahan foto terbaru Jedar yang kini kembali hanya berdua bersama El Barack, netizen pun ramai berkomentar. Terlihat di kolom komentar banyak netizen yang menyemangati, mendoakan kesembuhan dan kebahagiaan Jedar meski kini kembali tanpa pasangan.

“Cepat sembuh kak Jedar, everything is gonna be okay. This too shall pass!” doa dari akun Sekarani*****a.

“Semangat, optimis akan sembuh,” timpal netizen dengan akun bernama Angiedangk***.

“Harus semangat demi anak,” tambah Mutmain***82.

“Bahagia selalu kak, “ harap Marsela**.

(LID)