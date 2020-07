JAKARTA - Masa pandemi saat ini membuat Ade Fitrie Kirana harus melakukan treatment untuk menjaga kesehatannya. Menurut pesinetron Raden Kian Santang MNCTV ini, menjaga kesehatan menjadi hal mutlak di masa pandemi seperti sekarang ini.

"Di tengah era pandemi dan new normal seperti ini kita harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh, wajah serta mental kita. Sebab dengan menjaga kesehatan tubuh maka akan menekan potensi terkena Covid-19," kata Ade Fitrie Kirana kepada awak media, Senin (20/7/2020).

Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan mengkonsumsi madu.

Rupanya, madu merupakan minuman yang menyehatkan dan menjaga daya tahani tubuh di masa pandemi ini. Ade Fitrie sendiri mengkonsumi madu hampir setiap hari saat bangun tidur demi menjaga kesehatan.

"Dapat juga dicampurkan dengan segelas air bening hangat saat pagi hari, saat bangun tidur agar pencernaan kita terjaga," ujarnya.

"Kami menyediakan madu raw atau madu mentah dan madu yang telah melalui proses pengurangan kadar air. Salah satu tujuan kami ingin menyampaikan madu asli kepada masyarakat dan menyehatkan anda sekeluarga sesuai dengan moto kami 'your health is our priority'," ujarnya.

Selain madu, Ade Fitrie juga mengaku menjaga pola istirahat sehingga staminanya tetap terjaga saat beraktifitas serta berolahraga yang teratur.

"Selain rutin mengkonsumsi madu, tentunya dibarengi dengan istirahat yang cukup, rutin olahraga, makan sayur dan buah-buahan dan yang terpenting jauhi stres dengan selalu bersyukur kepada Tuhan," ujar Ade Fitrie Kirana.

