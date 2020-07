SEOUL - Aktris Han So Hee diperhadapkan pada skandal baru yang melibatkan sang ibu kandung. Permasalahan itu bermula dari unggahan seorang warganet di Internet, pada 18 Juli silam.

Dalam unggahannya, netizen tersebut mengaku sebagai korban penipuan ibu aktris The World of the Married itu. Untuk memperkuat argumennya, dia mengunggah bukti berupa cuplikan layar percakapannya dengan ibu sang aktris.

Dalam ceritanya, korban berinisial ‘A’ itu mengaku, bergabung dengan gye pimpinan ibu Han So Hee sepanjang Oktober 2015 hingga Agustus 2016. ‘A’ mengaku, membayar KRW2,45 juta (Rp29,86 juta) per bulan untuk gye tersebut.

Sekadar informasi, gye merupakan sistem koperasi tradisional yang cukup populer di Korea Selatan. Anggotanya akan menyetorkan sejumlah dana setiap bulan dan akan menerima bagi hasil sekaligus pada kurun waktu yang ditentukan.

Saat tiba waktu ‘A’ menerima arisan, ibu Han So Hee raib tanpa jejak. Ibu sang aktris baru bisa dihubungi setelah korban mengancam akan lapor polisi.

“Perempuan itu bilang padaku bahwa dia tidak punya uang. Semua uang koperasi senilai total KRW40 juta (Rp494 juta) sudah dihabiskannya,” ujar netizen tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, pada Senin (20/7/20020).

Saat mengetahui tidak akan mendapatkan kembali uangnya, A sempat ingin menuntut ibu Han So Hee. Namun keinginan itu diurungkannya setelah ibu sang aktris membuat surat perjanjian yang berisi dia akan membayar uang koperasi itu dengan cara mencicilnya. Namun dalam 4 tahun terakhir, A mengaku, ibu Han So Hee hanya membayar KRW100.000 dan itupun hanya satu bulan. Dia kemudian menghilang tanpa kabar dan A mengaku, tak bisa menghubungi nomor ponselnya. "Aku tak peduli dengan bunga uang itu. Tapi, seharusnya aku masih harus menerima KRW10 juta (Rp123,6 juta) lagi. Ah, baru-baru ini aku menerima KRW300.000 dari perempuan itu. Jadi seharusnya, dia mengembalikan KRW9,7 juta (Rp119,9 juta) lagi," ujar netizen tersebut.*

