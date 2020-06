SEOUL - Baru saja rampung membintangi drama populer The World of the Married, Han So Hee kembali mendapat tawaran drama baru. Kabar teranyar, dia diincar untuk membintangi proyek baru Kim Jin Min, sutradara Extracurricular.

Menanggapi kabar tersebut, agensi sang aktris pun merilis keterangan resmi mereka. “Benar adanya Han So Hee mendapat tawaran untuk membintangi drama Undercover. Tapi belum ada keputusan final soal itu,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Kamis (11/6/2020).

Dalam Undercover, aktris 25 tahun itu mendapat tawaran untuk berperan sebagai Seo Ji Woo, seorang polisi yang menyamar dan bergabung dengan geng kriminal. Tujuannya, untuk balas dendam atas kematian sang ayah.

Sebelum populer dengan drama The World of the Married, Han So Hee telah membintangi sederet judul drama. Into the World Again, Money Flower, dan 100 Days My Prince adalah beberapa di antaranya.*

