WAKTU kelahiran anak Katy Perry dan Orlando Bloom sudah dekat dan keduanya sedang berbahagia. Katy pun membagikan kisah kehamilannya. Dalam wawancaranya dengan program radio Kyle and Jackie, pelantun Hot and Cold ini menceritakan bahwa berat badannya saat ini sudah mencapai 86 kilogram. Bahkan, Ia pun menyebut dirinya ‘large marge in charge’

Tidak hanya itu, Katy sempat memperlihatkan besar perutnya dalam wawancara tatap muka tersebut. Meskipun demikian, Ia menyebutkan bahwa dirinya selalu bersyukur.

“Aku bersyukur atas tubuhku. Melalui proses ini aku mendapat cara pandang baru,” sebutnya.

Selain kisah bahagianya, Ia juga berbagai masa-masa sulitnya. Namun, Ia tidak membiarkan itu menghambat dirinya.

“Tanganku bengkak dan kakiku mulai bengkak,” tambahnya. Ini pun membuatnya harus mulai menggunakan sandal.

Namun, Katy Perry juga menganggap masa pandemi COVID-19 membuatnya dapat beraktivitas lebih mudah sebagai ibu hamil, karena tidak perlu banyak berpergian.

“Saya adalah wanita yang sangat actif. Aku banyak membuat lagu dan akan merekamnya. Jadi, ini seperti berkat aku tidak perlu bepergian,” tambahnya. Katy juga menyebutkan bahwa bayinya dengan Bloom sangat aktif dan sering bergerak. Ia pun suka memanggil bayinya tersebut ‘Kicky Perry’. “Saya dan Bloom punya DNA sebagai orang yang berenergi,” jelas tunangan Orlando Bloom tersebut. Dalam wawancara ini, Katy pun juga membahas rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan Bloom menginginkan Jennifer Aniston untuk menjadi ibu baptis anak mereka nanti. Katy pun langsung menyebutkan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal berita itu.

