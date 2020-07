JAKARTA - Jessica Iskandar santer dikabarkan putus dengan Richard Kyle. Di tengah masalah itu, sang kakak, Erick Bana Iskandar menyatakan dukungannya untuk Jessica melalui unggahan Instagram-nya.

"Jangan takut dan jangan sedih yaa adikku tercinta, aku akan berada di samping kamu selalu, dukung kamu sekuat aku dan EL," tulis Erick seperti dikutip dari Instagram-nya, Senin (20/7/2020).

"Aku akan selalu ada untuk temenin kamu joget Tiktok, enggak akan nyakitin kamu,"sambungnya.

Erick menuturkan bahwa hubungan saudara sampai kapanpun tak akan pernah putus kendati sering berseteru. Dia kemudian menyinggung soal seseorang yang mengambil keuntungan.

"Enggak ada yang namanya bekas saudara kalo bekas yg lain sih pasti, apa lagi yg numpang lewat doang dan ngambil keuntungan," ungkapnya.

Di akhir kalimatnya, Erick meminta Jessica untuk berkaca dari pengalaman masa lalu. Dia ingin sang adik berhati-hati dengan orang lain.

"(Please belajar dari kesalahan yaa dek) hati-hati sama orang zaman sekarang motifnya macem-macem, jangan ketipu cover nya aja please next time lebih berhati-hati," tulis Erick.

Sebelumnya, Erick juga sempat menyinggung soal parasit melalui Insta Story-nya pada 15 Juli lalu. Banyak netizen menduga ungkapan itu ditujukan kepada Richard yang selama ini dinilai hanya menumpang hidup dengan Jessica.

Dari sana, hubungan Jessica dan Richard dikabarkan berakhir. Hal itu diperkuat fakta bahwa pasangan kekasih itu tak lagi saling mengikuti akun Instagram.