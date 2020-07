ALLEGIANT adalah seri terakhir dari trilogi film The Divergent Series. Film ini adalah kelanjutan cerita dari Divergent yang dirilis pada 2014 dan Insurgent yang rilis satu tahun setelahnya. Ketiga film trilogi ini diangkat dari novel karya novelis Amerika, Veronica Roth dengan genre novel petualangan fiksi ilmiah.

Dalam The Divergent Series, terdapat empat faksi yang hidup berdampingan dan masing-masing faksi memiliki karakteristik khas. Abnegation, para pemimpin; Dauntless, para pemberani; Erudite, orang-orang pintar; Candor, para penegak hukum yang jujur; serta Amity, para pecinta kedamaian.

Allegiant menceritakan mengenai kelanjutan dari perjuangan Beatrice Prior (Shailene Woodley) yang kemudian berganti nama menjadi Tris.

Tris harus berjuang melawan Evelyn (Naomi Watts) dari faksi Dauntless yang berambisi menguasai Kota Chicago, tempat empat faksi lainnya hidup. Bahkan putra Evelyn bernama Four (Theo James) juga membenci perbuatan ibunya yang akhirnya membawa perpecahan di Chicago.

Perang tidak terelakkan antara fraksi Dauntless dan Amity yang dipimpin oleh Johanna Reyes (Octavia Spencer). Karena kekacauan di kota, Tris bersama empat temannya mencari jalan keluar di balik tembok yang selama ini mengurung mereka.

Hingga akhirnya mereka mengetahui kebenaran di balik tembok, bahwa mereka bukanlah satu-satunya manusia yang tersisa. Kelebihan dan kekuatan yang membuat mereka terpecah menjadi beberapa faksi ternyata hanya kebohongan semata. Para pecinta film dengan genre aksi, petualang, dan misteri sangat dianjurkan untuk menonton film ini. Sebagai penutup Allegiant menjawab semua teka-teki yang ada di dua film sebelumnya. Film Allegiant yang berdurasi dua jam ini juga pernah mendapatkan penghargaan Film Box Office terbaik pada tahun 2017.

