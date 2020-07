JAKARTA - Film The Man with the Iron Fists menceritakan tentang perburuan harta karun emas yang legendaris. Sekelompok prajurit, pembunuh, dan seorang prajurit Inggris yang jahat turun ke sebuah desa di Cina, di mana seorang pandai besi yang rendah hati terlihat untuk membela diri dan para penduduk desa.

Robert Fitzgerald Diggs alias RZA memulai debutnya sebagai sutradara sekaligus penulis naskah film The Man with the Iron Fists. RZA juga turut berperan sebagai seorang pandai besi bernama Blacksmith yang dipaksa untuk membuat senjata antara dua klan yang sedang bertikai yaitu Lion Clan dan Wolf Clan.

Padahal Blacksmith memiliki agenda utama yaitu menyelamatkan sang kekasih, Lady Silk yang bekerja di rumah bordil Pink Blossom, di bawah pimpinan Madam Blossom.

Film ini dimainkan pula oleh Russell Crowe sebagai Jack Knife, Lucy Liu sebagai Madam Blossom, Jamie Chung sebagai Lady Silk, Rick Yune sebagai Zen Yi dan Dave Bautista sebagai Brass Body.

Film yang rilis pada tahun 2 November 2012 lalu ini berdurasi 1 jam 35 menit. Film ini juga telah memiliki sekuel keduanya berjudul The Man with the Iron Fists 2 yang tayang perdana pada 2015 lalu. Jika Anda menyukai film dengan nuansa kungfu klasik dan beat hip-hop yang keren, Anda bisa memilih film ini sebagai tontonan di akhir pekan.

