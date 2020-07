JAKARTA - Penyanyi Ardhito Pramono mendadak trending di Twitter pada Senin (13/7/2020). Usut punya usut, hal ini ternyata berkaitan dengan playlist V BTS.

Beberapa warganet membagikan tangkapan layar playlist musik Kim Taehyung alias V BTS. Dalam playlist tersebut, ada lagu Here We Go Again/Fanboi milik Ardhito Pramono.

Beberapa penggemar V BTS pun cukup kaget bahwa idolanya mendengarkan lagu penyanyi Indonesia. "Eits di playlist Taehyung ada Ardhito Pramono dong. Kok gue auto dapet vibes lokal ya wkwk," tulis @itswidiss di Twitter.

Baca Juga:

- Pernah Posting Soal Hasrat Seksual, Ardhito Pramono: Warna dalam Hidup

- Manajer Bantah Kabar Hana Hanifah Tertangkap Kasus Prostitusi di Medan

Warganet lain menduga, V BTS menyukai lagu Ardhito lantaran lagunya dikemas dengan musik klasik. Bintang Hwarang itu diketahui memang menyukai aliran musik klasik dan jazz.

"Setauku si V emang suka aliran musik klasik sama jazz gitu. Dan Ardhito ini kan emang artis yang berkecimpung di genre musik pop dan jazz. Jadi mungkin V langsung tertarik gitu pas denger lagu mas Ardhito ini, asumsiku aja si," duga warganet tersebut.

Untuk diketahui, lagu Here We Go Again/Fanboi dirilis Ardhito pada 20 Maret 2020. Lagunya bercerita tentang obsesi seseorang dan keinginan memiliki hal lebih. Dalam video klipnya, Ardhito juga menggandeng sang kekasih, Jeanne sebagai model.

(LID)