LOS ANGELES - The Last Witch Hunter merupakan film bergenre aksi fantasi Amerika, yang disutradarai oleh Breck Eisner dan ditulis oleh Cory Goodman. Aktor laga Vin Diesel membintangi film ini, sebagai pemburu penyihir abadi.

Vin Diesel didapuk menjadi tokoh utama yang berperan sebagai seorang pemburu penyihir jahat di tengah kehidupan modern manusia, bernama Kaulder. Kaulder terjebak dalam sebuah pertempuran berabad-abad dengan Witch Queen, yang diperankan oleh Julie Engelbrecht.

Kaulder membunuh Witch Queen saat sang ratu penyihir ingin melepaskan wabah hitam untuk melenyapkan umat manusia. Ketika dunia telah berubah menjadi modern, ternyata masih banyak rahasia tersimpan. Salah satunya adalah para penyihir yang ternyata masih hidup di antara manusia.

Kaulder pun menjadi seorang ksatria yang memburu para penyihir jahat ini. Dengan dibantu ksatria lain, Kaulder menyerang para penyihir jahat yang hendak menghabisi umat manusia.

Di hari penyerangan tersebut, Kaulder berhasil merebut pedang penyihir dan menggunakannya untuk membunuh sang pemimpin. Namun, si penyihir mengutuk Kaulder dengan memisahkannya dari istri dan putri kesayangannya hingga di akhirat.

Di sisi lain, seseorang berhasil membangkitkan penyihir tersebut. Ia pun bertekad untuk membalas dendam pada orang yang telah membunuhnya.

Beberapa aktor dan aktris kenamaan turut bermain dalam kisah perburuan penyihir ini, antara lain Vin Diesel (Kaulder), Rose Leslie (sebagai Chloe), Elijah Wood (sebagai Dolan 37th), Olafur Darri Olafsson (sebagai Belial). Rena Owen (sebagai Glaeser), dan Julie Engelbrecht (The Witch Queen). The Last Witch Hunter memiliki durasi 1 jam 46 menit dan dirilis pada 23 Oktober 2015.

