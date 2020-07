ROMA - Komposer film kenamaan Ennio Morricone meninggal dunia pada usia 91 tahun di Roma, Italia. Morricone dikenal sebagai komposer film paling inovaif.

Morricone telah bekerja sebagai komposer untuk lebih dari 500 judul film. Lewat kepiawaiannya dalam komposisi musik, ia bahkan berhasil memenangkan banyak penghargaan bergengsi, seperti Oscar hingga Grammy.

Untuk mengenal lagi sosok Morricone, berikut beberapa fakta tentangnya seperti dikutip dari laman The Conversation, Rabu (8/7/2020).

Belajar Musik dari Sang Ayah

Morricone lahir di Roma pada tahun 1928 dari pasangan Libera Ridolfi dan Mario Morricone. Bakat musiknya diturunkan dari sang ayah yang merupakan seorang pemain trompet profesional di Italia.

Selama Perang Dunia II, Morricone bermain trompet bersama sang ayah. Ia pun akhirnya menyadari hasratnya pada komposisi musik, hinnga belajar pada komposer Italia, Goffredo Petrassi (1904–2003).

Kemudian, pada 1952 ia mulai bekerja sebagai arranger di Radio Audizioni Italiane. Pekerjaan ini bisa dibilang menjadi tonggak sejarahnya sebagai komponis.

Dikenal di Industri Film Berkat A Fistful of Dollars

Morricone mulai dikenal dalam industri film lewat kolaborasinya dengan sutradara Italia, Sergio Leone lewat film A Fistful of Dollars (1964).

Keduanya kabarnya sudah saling mengenal sejak sekolah. Beberapa karya kolaborasi mereka lainnya diantaranya The Good, the Bad and the Ugly (1966), dan Once Upon a Time in America (1984).

Berkarir di Hollywood

Tidak hanya sukses di Italia, Morricone juga berkolaborasi dengan sutradara Hollywood seperti John Carpanter untuk film The Thins (1982). Kemudian, ia juga bekerjasama dengan Brian De Palma lewat film The Untouchables. Meskipun mampu menembus Hollywood ia tetap setia untuk berkarya di Italia.

Penghargaan untuk Morricone

Morricone telah mendapatkan banyak penghargaan bergengsi yakni Grammy hingga Oscar. Untuk Grammy, ia mendapatkan tiga penghargaan diantaranya Trustees Award (2014), Hall of Fame untuk film The Good, the Bad and The Ugly (2010), dan Best Score Soundtrack for Visual Media lewat film The Untouchables (1988).

Morricone juga dinominasikan untuk enam penghargaan Oscar untuk kategori Musik Terbaik lewat film The Mission, The Untouchables, Days of Heaven, Bugsy, The Hateful Eight, dan Malena.

Meskipun ia hanya berhasil memenangkan Oscar lewat film film The Hateful Eight, ia juga menerima Penghargaan Kehormatan Oscar pada 2007 lewat kontribusinya terhadap musik di industri film.