ROMA - Kabar duka datang dari industri musik dan film dunia. Komposer berbakat asal Italia, Ennio Morricone meninggal dunia pada Senin, 6 Juli 2020 di usia 91 tahun.

Mengutip New York Times, Rabu (8/7/2020), kematian Ennior diungkap oleh pengacaranya, Giorgio Assumma. Dalam pernyataannya, Giorgio mengungkap jika sang komposer meninggal di rumah sakit di Roma, Italia usai terjatuh dan mengalami patah tulang paha.

Di industri film, nama Ennio cukup diagungkan. Ia diakui memiliki talenta unik dalam membuat musik scoring untuk berbagai genre film, mulai dari komedi, thriller hingga sejarah.

Selama 40 tahun berkarya, Ennio sudah membuat banyak scoring untuk film-film populer. Sebut saja La Cage aux Folles (1978) arahan Edouard Molinaro, The Untouchables (1987) dari De Palma, Frantic (1988) karya Roman Polanski hingga The Hateful Eight (2015) yang disutradarai Quentin Tarantino.

Lewat The Hateful Eight lah Ennio meraih Piala Oscar. Scoring apiknya di film tersebut pula yang membawanya memenangkan piala ke-2 Golden Globes.

Pada 2007, Ennio sejatinya sudah pernah mendapatkan Piala Oscar untuk lifetime achievement. Selain itu, dia juga pernah lima kali dinominasikan dalam Piala Oscar.

