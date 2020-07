SEOUL - Story of You and the Rain tak hanya akan menampilkan kisah romantis Kang Ha Neul dan Chun Woo Hee. Aktris cantik Kang Sora juga akan ikut ambil bagian dalam film tersebut.

Melansir Soompi, Rabu (8/7/2020), Kang Sora tampil secara spesial dalam Story of You and the Rain. Ia akan menjadi Soo Jin, teman sekolah Young Ho, karakter yang diperankan Kang Ha Neul.

Meski hanya tampil spesial, namun Kang Sora merasakan kegembiraan dari penampilannya di Story of You and the Rain. Aktris 30 tahun itu merasa dibawa kembali atau throwback ke masa remajanya.

"Ini adalah sebuah cerita yang penuh cinta dan emosional. Rasanya seperti aku kembali hidup pada masa-masa 17 tahun lalu. Sedikit sedih rasanya karena harus kembali ke kenyataan," kata Kang Sora.

"Aku berterima kasih kepada semua yang memberiku hadiah dalam bentuk memori yang begitu indah," sambungnya.

Story of You and the Rain mengisahkan cerita dan hubungan spesial antara pemuda-pemudi yang berbeda. Kang Ha Neul berperan sebagai Young Ho, sementara Chun Woo Hee menjadi So Hee.

Young Ho yang tengah berjuang mengikuti ujian tahun ke-3, tak memiliki tujuan hidup yang besar. Namun hal itu perlahan berubah ketika dia mulai ruting berkirim surat dengan So Hee.

Syuting Story of You and the Rain telah selesai dilakukan. Dimulai pada 23 Maret 2020 dan menghadapi kesulitan karena keberadaan pandemi COVID-19, Story of You and the Rain akhirnya selesai syuting pada 4 Juli kemarin.

