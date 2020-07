SEOUL - Kang Ha Neul baru saja menyelesaikan proses syuting film terbarunya, Story of You and the Rain. Ini menjadi film pertama dalam 3 tahun, yang dibintangi Kang Ha Neul sebagai tokoh utama.

Story of You and the Rain pertama kali memulai syuting pada 23 Maret 2020. Di tengah kesulitan karena keberadaan pandemi COVID-19, Story of You and the Rain akhirnya selesai syuting pada 4 Juli kemarin.

Kang Ha Neul membintangi film ini bersama Chun Woo Hee. Keduanya sama-sama berpendapat jika Story of You and the Rain memiliki cerita yang akan memikat hati penonton.

"Aku memutuskan untuk bermain di film ini karena kupikir ini akan menjadi sebuah cerita yang akan diingat orang dalam waktu lama dan kepercayaan itu semakin kuat selama proses yuting," ujar Kang Ha Neul seperti dilansir Soompi, Rabu (8/7/2020).

Chun Woo Hee berpendapat, "Kupikir film ini akan memunculkan emosi kami secara nyata. Aku sangat bersyukur dan bersenang-senang saat syuting."

Story of You and the Rain mengisahkan cerita dan hubungan spesial antara pemuda-pemudi yang berbeda. Kang Ha Neul berperan sebagai Young Ho, sementara Chun Woo Hee menjadi So Hee.

Young Ho yang tengah berjuang mengikuti ujian tahun ke-3, tak memiliki tujuan hidup yang besar. Namun hal itu perlahan berubah ketika dia mulai ruting berkirim surat dengan So Hee.

(LID)