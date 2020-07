LOS ANGELES - Beyonce mendapatkan serangan dan fitnah keji. Kali ini serangan datang dari politisi asal Florida, KW Miller. Miller menuduh Beyonce telah memalsukan identitasnya. Miller mengatakan pelantun Listen tersebut bukan keturunan Afro-Amerika.

"Beyonce bahkan bukan orang Afrika-Amerika. Dia memalsukan ini untuk mendapatkan eksposur," tulis Miller di Twitter.

Miller menambahkan nama asli Beyonce adalah Ann Marie Lastrassi yang merupakan orang Italia.

"Ini semua adalah bagian dari agenda Soros Deep State untuk gerakan Black Lives Matter. Beyonce kamu dalam pengawasan," imbuh Miller.

Melansir Miami Herald, tuduhan tersebut pastinya cukup mengejutkan pasalnya Beyonce dikenal sebagai keturunan Afro-Amerika selama ini. Ayahnya Matthew Knowles merupakan seorang Afro-Amerika yang berasal dari Alabama. Sementara itu, sang ibu Tina Knowles adalah penduduk asli Louisiana yang memiliki darah Prancis dan Afrika.

Tidak sampai di situ, Miller juga menuding bahwa lagu Formation yang dirilis pada 2016 mengandung ayat-ayat setan.

“Lagu itu dengan jelas mengakui bahwa dia adalah pemuja setan dan bahwa dia menyembah di gereja-gereja Setan yang berlokasi di Alabama dan Louisiana,” kata Miller.

Ia menyoroti lirik berikut ini, “My daddy Alabama, mamma Louisiana. You mix that Negro with that Creole make a Texas bamma. I like my baby hair, with baby hair and afros. I like my Negro nose with Jackson Five nostrils.”

Masih belum ada tanggapan dari Beyonce terkait tudingan tersebut.

