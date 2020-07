SEOUL - Jae DAY6 sempat mengungkapkan kemarahannya pada JYP Entertainment karena merasa kurang dipromosikan. Namun, kedua belah pihak telah menyelesaikan masalah ini usai melakukan pembicaraan.

Gitaris DAY6 tersebut pun kini bersiap merilis lagu solo yang menjadi bagian dari proyek alter-ego Jae, eaJ. Sebelum perilisan lagu solo bertajuk Pacman tersebut, Jae lebih dulu memberitahu penggemar bahwa agensi tak akan mempromosikan proyek eaJ-nya.

Baca Juga:

- Minta Maaf pada Jae DAY6, JYP Entertainment Klaim Ada Kesalahpahaman

- Temui Selingkuhan Veronica Tan, Ahok: Kalau Saya Mau Pukul Bisa Mati Dia

"Sebelum ada kesalahpahaman, aku sudah meminta agensi untuk tak membuat tweet apapun terkait konten eaJ," kata Jae dalam tweetnya pada 4 Juli 2020.

And in case there are any misunderstandings I asked the company not to tweet about any eaJ content. I strongly believe that the eaJ project is my venture into music alone! And I don’t think they are liable for any part of that so yea, Were all good!— Day6 Jae (@Jae_Day6) July 4, 2020