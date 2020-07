SEOUL - Kesuksesan BLACKPINK comeback lewat single How You Like That, tidak hanya dari segi musik. Pilihan fesyen Rose, Jennie, Lisa, Jisoo juga menuai pujian penggemar dan warganet.

Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah keberadaan outfit berupa hanbok (kostum tradisional Korea Selatan) yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terlihat stylish dan modern.

Para pakar Hanbok, menurut Allkpop, bahkan memuji detail bahan dan aksesoris pada hanbok modern yang digunakan BLACKPINK. Jennie cs dinilai sukses menginterpretasikan versi modern hanbok dengan cara yang baik.

Pujian untuk BLACKPINK ini sangat bertolak belakang dengan hanbok modifikasi yang dikenakan kontestan Miss Korea pada 2019. Penggunaan hanbok dalam ajang kecantikan tersebut, dinilai netizen malah menurunkan derajat busana tradisional itu sendiri.

"BLACKPINK mengadaptasi konsep hanbok secara utuh dan menyulapnya menjadi sesuatu yang bahkan terlihat lebih baik. Tapi para peserta Miss Korea lebih memilih 'menempelkan' desain hanbok pada lingerie mereka," ujar seorang netizen. Lainnya mengatakan, "Ada alasan kenapa kostum hanbok yang dikenakan BLACKPINK jadi populer dengan reputasi yang bagus dan menjadi isu panas di media sosial."

