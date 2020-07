SEOUL - Pada awal Juni 2020, Lisa BLACKPINK dikabarkan ditipu sang manajer yang membuat dia mengalami kerugian hingga KRW1 miliar atau setara Rp11,8 miliar. Ironisnya, uang itu digunakan sang manajer untuk berjudi.

Namun YG Entertainment mengungkapkan, Lisa enggan membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Dia memilih berdamai, setelah sang mantan manajer berjanji untuk mengembalikan setengah dari dana yang telah dicurinya.

Kasus penipuan yang dialami para artis Korea ternyata tak hanya dialami oleh Lisa BLACKPINK. Mengutip Koreaboo, Jumat (3/7/2020), setidaknya ada lima bintang Korea Selatan yang juga harus menderita kerugian finansial akan ditipu manajer sendiri. Ini ulasannya untuk Anda:

SONG HYE KYO

Penipuan yang menimpa aktris Autumn in My Heart ini terjadi di awal kariernya pada 2005. Kala itu, menurut Rumor Has It, ibu Song Hye Kyo menerima email anonim bernada ancaman.

Si pengirim email mengancam akan menyiram Song Hye Kyo dengan air keras jika sang aktris tidak membayar KRW250 juta atau setara Rp3 miliar. Namun kemudian, polisi mengungkapkan bahwa pelaku pengancaman adalah mantan manajer yang mengurusi sang aktris selama 3 tahun terakhir.

Song Hye Kyo dan ibunya dikabarkan sangat terpukul mengetahui siapa orang di balik insiden ancaman air keras tersebut.

LEE JONG HYUK

Seperti Song Hye Kyo, aktor Shall We Do It Again ini juga mengalami nasib serupa. Hal itu bermula ketika Choi, manajer Lee Jong Hyuk mengungkapkan kisah menyentuh soal ibunya yang didiagnosa mengidap kanker, pada Maret 2011.

Untuk membantu pengobatan ibu sang manajer, Lee Jong Hyuk pun mengirimkan uang sebesar KRW5 juta atau setara Rp60,4 juta. Namun cerita haru sang manajer itu hanyalah karangan semata.

Kasus penipuan itu dilaporkan oleh sang aktor yang membuat Choi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum pada 2013. Dalam pengakuannya di persidangan, Choi mengaku, butuh uang untuk membayar utang-utangnya.

SON DAM BI

Aktris When the Camellia Blooms ini mengaku pernah berada di titik terendah hidupnya akibat aksi curang sang manajer. Hal itu bermula pada 2008 ketika Son Dam Bi menyerahkan urusan perbaikan rumahnya kepada sang manajer.

Namun rasa percaya sang aktris berujung nestapa, ketika sang manajer yang kecanduan judi itu memasuki rumahnya. Dia kemudian menyewa jasa mobil pengangkut dan mengambil semua isi rumah sang aktris.

Berdasarkan keterangan polisi, sang manajer menjual seluruh barang-barang Son Dam Bi dan menggunakan uangnya untuk berjudi.

JUNG JOON HO

Nasib serupa juga dialami aktor Hitman: Agent Jun, Jung Joon Ho. Sang manajer pernah mencuri uangnya sepanjang periode 2012 hingga 2013. Tak hanya sekali atau dua kali, tapi sampai 29 kali.

Kala itu, Jung Joon Ho sedang syuting film Return of the Mafia and Your Neighbor's Wife. Dia menitipkan kartu bank miliknya kepada sang manajer untuk membeli berbagai keperluannya.

Saat itulah, manajer bermarga Hwang itu menggunakan kartu milik Jung Joon Ho untuk membeli berbagai keperluan pribadinya. Polisi mengungkapkan, total transaksi Hwang dari kartu bank Joon Ho mencapai KRW80 juta atau setara Rp960 juta.*

