JAKARTA - Film komedi jadi salah satu genre yang banyak diminati. Urusan membuat tertawa penonton bukan perkara mudah. Jika formulanya tak tepat, maka bukannya tertawa, namun penonton malah merasa geregetan.

Supaya pembaca Okezone mudah mencari tontonan film komedi terbaik, berikut Okezone sajikan sinopsis singkat 5 film rekomendasi, sebagai berikut:

1. The Hangover (2009)

Film ini berkisah tentang Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), dan Alan (Zach Galifianakis) yang terbangun dalam kondisi mabuk setelah pesta lajang Doug (Justin Bartha). Mereka tak ingat apapun yang terjadi sepanjang malam sebelumnya.

Kondisi menjadi darurat karena Doug menghilang. Padahal, dalam waktu 48 jam, Doug harus menghadiri pernikahannya dengan Tracy (Sasha Barrese).

Sejumlah tingkah kocak trio tersebut saat mencari sahabatnya sanggup mengocok perut penonton. Mampukah mereka tepat waktu membawa Doug ke altar pernikahan?

Rating IMDb: 7,7/10

Rottentomatoes: 78% (fresh)

2. Superbad (2007)

Seth (Jonah Hill) dan Evan (Michael Cera) adalah dua sahabat karib yang ingin membuktikan diri di akhir masa SMA dalam urusan asmara. Apalagi, keduanya selalu dianggap kuno dan dijauhi oleh remaja populer di sekolah.

Beruntung, keduanya mendapat undangan dari gadis cantik, Jules (Emma Stone) dan Becca (Martha Maclsaac). Namun dengan syarat, keduanya harus membawa minuman keras ke pesta.

Dengan bantuan Fogell (Christopher Mintz-Plasse), keduanya pun berusaha membeli minuman keras dengan memalsukan identitas karena belum cukup umur.

Namun, upaya tersebut tak semudah yang dibayangkan karena harus berurusan dengan polisi.

Rating IMDb: 7,6/10

Rottentomatoes: 88% (fresh)

3. Borat: Culturan Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhtan (2006)

Film yang masuk nominasi Piala Oscar 2007 ini tak kalah menarik dan penuh adegan lucu. Film bercerita tentang Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen), seorang reporter TV populer di Kazakhtan.

Petualangannya dimulai ketika diminta membuat dokumentasi tentang budaya masyarakat Amerika. Dia kemudian melintasi banyak negara bagian dan menemukan berbagai hal mengejutkan.

Rating IMDd: 7,3/10

Rottentomatoes: 91% (fresh)

4. 21 Jump Street (2012) Schmidt (Jonah Hill) dan Jenko (Channing Tatum) bergabung ke kepolisian setelah lulus SMA. Namun, mereka hanya ditempatkan di divisi polisi bersepeda untuk menjaga pengunjung taman. Hanya saja, karena wajah mereka yang masih terlihat seperti anak SMA, keduanya mendapat tugas untuk menyusup ke sekolah sebagai pelajar. Misinya adalah mengungkap peredaran narkoba di sekolah. Berbagai kejadian lucu mewarnai misi keduanya sepanjang film. Rating IMDb: 7,2/10 Rottentomatoes: 84% (fresh) 5. The Naked Gun (1988) Film klasik yang satu ini juga tak kalah seru dan lucu. Frank Drebin (Leslie Nielsen) berusaha membalas dendam terhadap pengedar narkoba yang menembak temannya, Simpson. Dia lantas mencari siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Dia menduga pelakunya adalah Vincent Ludwig (Ricardo Montalban), namun dia tak menemukan bukti. Dalam pencariannya, dia malam menemukan fakta tentang rencana pembunuhan Ratu Elizabeth. Rating IMDb: 7,6/10 Rottentomatoes: 87% (fresh)

