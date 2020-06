SEOUL - Ada kisah menarik dari proyek comeback BLACKPINK yang pada 26 Juni silam resmi merilis lagu How You Like That. Salah satu yang kemudian menjadi tren adalah gaya rambut jennie yang kemudian dijuluki hairband bangs.

Gaya ini membuat bagian depan rambut Jennie disemir pirang dan mempertahankan warna hitam di bagian belakang. Tak hanya diikuti para BLINK (sebutan penggemar Korea Selatan), gaya rambut tersebut juga diaplikasikan oleh rapper Sleepy.

Lewat Instagram, sang rapper memperlihatkan dirinya saat berada di salon dan menjalani proses penyemiran rambut. Bersama video tersebut, Sleepy menuliskan, “Selesai #Jennie.”

Meski Sleepy terlihat puas dengan hasil akhir rambutnya, namun rekannya sesama rapper Dindin menunjukkan reaksi berbeda. Lewat Insta Story, dia menuliskan, "Ya ampun Tuhan, aku benci sekali melihat rambutnya. Ngakak. #RambutJennie." Di luar dugaan, Jennie malah memuji keputusan Sleepy meniru gaya rambutnya. Lewat Insta Story, pelantun SOLO itu menjawab pertanyaan sang rapper dengan sebuah jawaban singkat, "Ya (aku suka)" dan dua emotikon tertawa.*

