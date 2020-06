SEOUL - Prestasi dan rekor terus dicetak BLACKPINK. Sederet rekor menandai kesuksesan besar BLACKPINK, seiring comeback lewat lagu How You Like That.

Merilis How You Like That pada 26 Juni 2020, grup yang digawangi Rose, Lisa, Jennie dan Jisoo ini telah mencetak rekor baru di platform streaming musik Spotify. Mengutip Soompi, Senin (29/6/2020) begitu dirilis How You Like That langsung debut di peringkat lima di tangga lagi Daily Global Top 50 Spotify.

Hal ini tentu hal baik untuk BLACKPINK. Sebab menjadikan BLACKPINK resmi mencetak rekor baru untuk kategori grup secara keseluruhan, bukan hanya untuk lingkup K-Pop.

Tak lama kemudian, dari peringkat lima lalu lagu hip-hop dance urban tersebut merangkak naik ke peringkat dua pada 27 Juni. Ini adalah lagu dengan ranking tertinggi yang pernah dicapai oleh penyanyi K-Pop.

Rekor ini sekaligus membuat BLACKPINK berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang dicetak oleh BTS, dengan raihan posisi nomor tiga. Selamat untuk BLACKPINK.

